Prevista catastrofe globale per l'eruzione di un super vulcano

Gli scienziati dell'Istituto di fisica atmosferica dell'Accademia cinese delle scienze hanno concluso che un'eruzione vulcanica estremamente forte può interrompere il processo di recupero dello strato di ozono della Terra. Lo riporta Phys.org.

Per valutare l'impatto dei gas vulcanici sulla stratosfera, i ricercatori hanno utilizzato modelli chimico-climatici. È emerso che se oggi il contenuto di sostanze che danneggiano l'ozono nell'atmosfera raggiungesse la metà della loro quantità negli anni '90, in seguito a un'eruzione potentissima il livello di ozono diminuirebbe del 6% in tutto il mondo e del 6,4% alle latitudini tropicali.

Se però eliminiamo tutte le fonti "umane" di sostanze che danneggiano l'ozono e lasciamo solo quelle naturali, l'euzione di un super vulcano porterebbe alla riduzione dell'ozono del 2,5% su scala globale e del 4,4% ai tropici. Tuttavia, a seguito della catastrofe, nell'atmosfera potrebbero essere emessi ancora più alogeni, che sono direttamente coinvolti nella distruzione delle molecole di ozono, il che porterebbe a conseguenze ancora più gravi di quanto ipotizzato dal modello.

Resta un mistero quali concrete eruzioni vulcaniche abbiano influenzato l'evoluzione degli organismi viventi e dell'ambiente nell'era Paleozoica, quando lo strato di ozono era relativamente debole e sottile.