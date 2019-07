Petroliera algerina costretta da iraniani a cambiare rotta nello Stretto di Hormuz

Un mezzo della guardia costiera iraniana ha costretto la petroliera battente bandiera dell'Algeria a cambiare rotta nello Stretto di Hormuz inviandola nelle acque territoriali iraniane. Lo ha segnalato oggi l'agenzia di stampa Aps, riferendosi ad un comunicato della grande compagnia petrolifera algerina Sonatrach, proprietaria della nave.

Secondo la compagnia, "la guardia costiera iraniana ha costretto la petroliera Masdar, di proprietà della Sonatrach, a cambiare rotta e dirigersi verso le acque territoriali iraniane". La petroliera, si afferma nel comunicato, si trovava in quel momento nelle acque dello Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, osserva la compagnia energetica algerina, "non erano state registrate situazioni anomale".

Secondo la società algerina, la petroliera era diretta per caricare petrolio nel porto di Ras Tanura, situato in Arabia Saudita. Da lì la nave si sarebbe dovuta recare in Cina.

Il governo algerino ha creato una task force, con rappresentanti del ministero degli Esteri e del ministero del Petrolio, per fare il punto sulla situazione della petroliera algerina Masdar nello Stretto di Hormuz.