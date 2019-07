Soyuz MS-13 partita da Baikonur, a bordo l'italiano Parmitano - Video

I membri dell'equipaggio della New Expedition 60 Andrew Morgan, Luca Parmitano e Alexander Skvortsov sono arrivati in Kazakistan per i preparativi per la missione finale il 4 luglio.

Morgan andrà nello spazio per la prima volta e incontrerà i suoi colleghi classe 2013 della NASA Christina Koch e Nick Hague, che sono sulla stazione da marzo.

Parmitano è alla sua seconda missione.

Skvortsov, capo della missione a bordo della navicella Soyuz MS-13, sta facendo la sua terza visita alla stazione spaziale.

La spedizione terminerà il 3 ottobre 2019, quando Soyuz-MS-12 abbandonerà la stazione. Koch, Skvortsov, Parmitano e Morgan passeranno quindi alla Spedizione 61.