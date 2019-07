Attenti ai cuori infranti, sono tra le cause del cancro

Lo hanno rivelato i cardiologi americani in uno studio di cui parla il Journal of the American Heart Association.

La sindrome tako-tsubo è chiamata anche cardiomiopatia da stress ed è largamente nota come sindrome del cuore infranto. Questa sindrome presenta principalmente una forte insufficienza cardiaca e i suoi sintomi ricordano un attacco cardiaco. Il soggetto avverte un dolore pungente al petto, battito cardiaco accelerato e fiatone. Le cause della sindrome spesso sono legate a stress emotivi o fisici, avvenimenti tristi ma anche eccezionalmente gioiosi per il paziente.

I ricercatori hanno condotto uno studio che ha coinvolto 1600 volontari e hanno rilevato che a una persona su sei affette dalla sindrome di tako-tsubo dopo qualche tempo venivano diagnosticate patologie oncologiche.

“Il legame tra la “sindrome del cuore infranto” e il cancro non è ancora stato studiato fino in fondo, ma sicuramente esiste. Una notevole quantità di pazienti affetti da tako-tsubo presenta tumori maligni. Tuttavia non è il caso di andare nel panico: bisogna solo tenere sotto controllo il proprio organismo se si è stati esposti a forti emozioni”, consigliano i cardiologi.