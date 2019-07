L’F-35 è come un iPhone rispetto al Su-57 russo - esperto

Lo specialista considera l'F-35 più "digitale", il che lo rende vulnerabile. Secondo lui, il caccia americano, per analogia con lo smartphone, potrebbe rivelarsi un giocattolo inutile o un ammasso di costosa ferraglia senza la "connessione permanente all'Apple Store e senza aggiornamenti regolari".

"Il produttore può bloccare il software in qualsiasi momento: le funzionalità del Su-57 sono segrete, ma penso che non sia così digitale come l'F-35", scrive in Izvestia.

Frolov crede anche che il caccia americano abbia molti difetti di progettazione che l'aereo russo non ha. Ad esempio, le bombe dell'F-35 vengono agganciate su moduli esterni, cosa che riduce le capacità stealth dell’aereo.

"L'F-35 fu originariamente creato come un aereo universale per tre tipi di forze armate: la Marina militare, l'Air Force e il Corpo dei Marines, il che ha influenzato le specifiche del suo layout, che alla fine non avuto il maggior successo", conclude Frolov.

Nonostante l'apparente popolarità tra gli stati della NATO, l'F-35 continua a dover affrontare alcuni problemi, anche se è stato sviluppato per diversi decenni con un bilancio di oltre 1 trilione di dollari. Secondo i documenti ottenuti da Defense News, alcuni piloti dell'F-35 sperimentano picchi di pressione in cabina che provoca dolore ai padiglioni auricolari e sinusali, mentre i jet subiscono danni strutturali a velocità superiori a Mach 1.2 e hanno problemi a operare in aree a basse temperature atmosferiche.

Lockheed Martin, che fabbrica l'aereo, tuttavia, ha promesso che il jet continuerà a evolversi nel corso della sua vita fino a raggiungere uno stato che sarà indistinguibile dai jet di sesta generazione, che ancora devono essere creati.

A.N.