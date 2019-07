La Coalizione araba ha condotto una operazione militare in Yemen

"Il comando delle forze della coalizione stamattina (sabato) ha condotto un'operazione militare per distruggere cinque posizioni di difesa aerea e depositi con missili balistici nella provincia di Sana'a", ha detto Turki al-Maliki, il rappresentante ufficiale della coalizione.

Secondo lui, questa è una continuazione delle precedenti operazioni militari volte alla distruzione del potenziale della difesa aerea degli Houthi. Al-Maliki ha osservato che questo potenziale rappresenta una minaccia diretta per gli aerei delle Nazioni Unite, per il traffico aereo e le vite dei civili.

Ha anche aggiunto che l'operazione è stata condotta in conformità con il diritto internazionale umanitario, e il comando delle forze congiunte ha preso tutte le misure necessarie per proteggere i civili.

Il conflitto politico-militare in Yemen tra il governo e i ribelli Houthi del movimento sciita Ansar Allah sta andando avanti dal 2014. Da marzo 2015 la coalizione militare di paesi arabi, guidata dall'Arabia Saudita, sostiene il governo dello Yemen contro i ribelli.

Nel dicembre 2018, le parti in conflitto nello Yemen per la prima volta in diversi anni si sono incontrate al tavolo dei negoziati, che sono stati organizzati sotto l'egida dell'ONU a Stoccolma. Sono riusciti a raggiungere una serie di accordi importanti, in particolare, sullo scambio di prigionieri, il cessate il fuoco nella città portuale sul Mar Rosso, il porto di Hodeida, e il trasferimento di esso all'Onu da parte degli Houthi.