Fobia rara: ragazza ha paura di dormire

Una ragazza della contea inglese del Surrey ha parlato di una rara fobia, a causa della quale ha paura di morire in un sogno, riporta il tabloid The Mirror.

La ventiseienne Rachel Williams, madre di tre figli, ha sperimentato una forte ansia da quando a uno dei suoi figli è stato diagnosticato l'autismo. La donna era preoccupata per lo sviluppo dei suoi figli, cercando di creare condizioni confortevoli per loro.

"Ho provato al 110%", dice.

Ha iniziato ad avere problemi a dormire quando suo marito Craig è partito per un anno nella città di Aldershot, nell'Hampshire, per studiare meccanica. Williams era incinta di quattro mesi del terzo figlio.

"Avevo così paura di morire in un sogno. Dopotutto, nessuno avrebbe trovato me e i miei figli. Nessuno li avrebbe potuti aiutare", dice la donna. "Ero spaventata dal fatto se fossero riusciti a sopravvivere e ad aspettare che il padre tornasse".

La donna inglese ricorda come non riusciva a dormire fino alle cinque del mattino, fino a quando i suoi figli non si svegliavano.

Rachel era sull'orlo di un esaurimento nervoso.

"La stanchezza mi ha fatto impazzire. Ero fuori di testa", ha osservato.

Nonostante la gravidanza, la donna ha rapidamente perso peso. Supponendo che avesse una grave malattia, si è rivolta a un ospedale per chiedere aiuto. Alla paziente è stato diagnosticato il disturbo della clinofobia ed è fatto riferimento a uno psichiatra per il trattamento. Il medico le ha insegnato a far fronte ai periodi di paura, anche attraverso l'ipnosi.

Craig è tornato a casa sano e salvo, e Rachel ha ricominciato a dormire meglio.

"Ora vedo la luce alla fine del tunnel", ha concluso. "Mi sento più felice e meno preoccupata prima di andare a letto."

La clinofobia è una paura irrazionale e incontrollabile del sonno. La malattia può essere curata eliminando tutti i fattori che causano ansia o utilizzando la psicoterapia cognitiva.

A.N.