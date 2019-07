Merkel commenta i tremori: "posso continuare a lavorare"

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha negato le preoccupazioni per la sua salute e ha detto che può fare il suo lavoro.

"Posso svolgere questo ruolo... Ho un forte interesse personale per la mia salute e, come ho detto, il 2021 sarà la fine del mio lavoro in politica", ha detto il cancelliere in una conferenza stampa a Berlino, dicendo, scherzando che spera ci sarà un'altra vita (dopo quella politica)".

Attacchi di tremore

Il primo strano episodio di tremori è stato notato dalla stampa durante un incontro della Merkel con il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky il 18 giugno.

Successivamente ha spiegato che il malore è stato causato dal caldo intenso, ma una settimana dopo i tremori si sono verificati nuovamente quando il capo del governo era seduto in ufficio e parlava con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

La terza occorrenza del malore è avvenuta durante un incontro con il primo ministro finlandese Antti Rinne a Berlino. Più tardi, la Merkel è stata avvistata seduta in diversi eventi, che in alcuni casi infrangeva il protocollo.

Tuttavia, le autorità tedesche si sono astenute dal commentare la questione, affermando semplicemente che il Cancelliere non ha grossi problemi di salute.

A.N.