Salvini denuncia minacce di un “gruppo ucraino” su Facebook, Kiev chiede chiarimenti

L’Ambasciatore d’Ucraina in Italia in seguito alle dichiarazioni di Salvini su “un gruppo ucraino” che avrebbe voluto attentare alla sua vita gli ha scritto per avere spiegazioni.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini su un “gruppo ucraino” che lo intimidiva non sono passate inosservate dalle autorità ufficiali ucraini. Yevhen Perelygin, l’ambasciatore ucraino in Italia, in una lettera al ministro degli Interni chiede di confermare o smentire le sue affermazioni.

“La minaccia alla vita di qualsiasi persona, e, in particolare, di un Ministro, da un fantomatico “gruppo ucraino” è una notizia che ha allarmato l’Ucraina, la nostra Ambasciata, nonché la comunità ucraina in Italia”. Lo si legge nella lettera dell’ambiasciatore ucraino in Italia, resa publica su Facebook.

“Ci rivolgiamo a Lei, Signor Ministro, chiedendo di confermare o smentire le Sue dichiarazioni sul presunto “gruppo ucraino”! Una tale precisazione sarebbe importante per evitare un danno nei rapporti bilaterali tra Italia e Ucraina – prosegue la lettera – nonchè per non ledere l’immagine impeccabile della comunità ucraina residente in Italia conosciuta per la sua adesione ai principi europei e ai valori cristiani e non certo per attività o azioni terroristiche”.

Perelygin ha affermato che si è rivolto al Ministero degli Interni dell’Italia ma non ha avuto nessuna risposta.

Lunedì scorso la Digos di Torino ha sequestrato un arsenale da guerra agli esponenti dell’estrema destra. Secondo l’indagine alcuni italiani che hanno combattuto nel Donbass, in Ucraina.

Martedì il 16 luglio Matteo Salvini ha raccontato delle minacce di morte dalla parte di “un gruppo ucraino”.