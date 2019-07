La Casa Bianca risponde alla Turchia: con i missili russi niente F-35

“Purtroppo, la decisione della Turchia di acquistare il sistema di difesa aereo russo S-400 rende impossibile la sua partecipazione al programma congiunto F-35. L'F-35 non può coesistere con una piattaforma russa di raccolta di (informazioni di) intelligence”, si legge nel comunicato.

Grisham ha anche ricordato che gli Usa avevano proposto i missili ballistici Usa.

La Casa Bianca ha anche affermato che gli Usa “danno un voto alto” alle relazioni strategiche con Ankara e sono disposte a continuare a collaborare con la Turchia nel campo difensivo nononstanze le restrizioni connesse all’acquisto dei missili russi.

"Come alleati della Nato, la nostra relazione è su numerosi livelli e non solo focalizzato sull'F-35. La nostra relazione militare è forte e continueremo a cooperare intensamente con la Turchia, consapevoli dei vincoli dovuti alla presenza del sistema S-400 in Turchia", ha dichiarato la parotavoce della Casa Bianca.

Le forniture degli S-400 in Turchia sono iniziate venerdì 12 luglio. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l'affare con la Russia sulla fornitura dei sistemi missilistici di difesa aerea è l'accordo più importante per la Turchia moderna ed ha assicurato alla NATO che l'alleanza sarà più forte e trarrà benefici da questo affare.

Gli Stati Uniti e gli altri Paesi della NATO temono che se Ankara avrà a disposizione sia gli S-400 che i caccia americani di quinta generazione F-35, i radar delle unità di contraerea russe impareranno a calcolare e tracciare gli aerei statunitensi.