Recinzioni colabrodo, pacifisti invadono basi USA con armi nucleari in Germania

Gli attivisti hanno tagliato un nuovo recinto di sicurezza con coltelli acquistati per 15,99 euro e una vecchia recinzione militare dietro della prima. Una volta all’interno hanno scattato diverse foto, ma i militari non se ne sono accorti. Poi hanno decorato la recinzione militare e la pista ciclabile adiacente con manifesti e graffiti. Solo allora il personale di sicurezza della base si è accorto della loro presenza e li ha arrestati.

“Esprimo il mio plauso a questi coraggiosi attivisti che rischiano lesioni, arresti e detenzioni per richiamare l'attenzione sui rischi posti dalla continua presenza di queste armi nucleari in Europa. Se i manifestanti disarmati possono entrare nei siti di stoccaggio nucleare, il rischio che terroristi addestrati e armati possano accedere alle armi è chiaramente troppo grande”, ha detto a Sputnik Mark Gubrud, professore aggiunto in pace, guerra e difesa all'Università della Carolina del Nord.

Per la terza volta consecutiva, più di 10 attivisti provenienti dagli Stati Uniti e altri dall'Olanda, dall'Inghilterra e da altri paesi hanno partecipato ad un raduno di 20 settimane a Büchel. Questi viaggi sono organizzati dal Movimento per il disarmo nucleare (GAAA) e da Nukewatch. In questo caso, più di 60 volte, le persone hanno invaso ripetutamente la base delle armi nucleari.

“Queste armi e il loro dispiegamento sul terreno in Europa sono relitti della Vecchia Guerra Fredda. Il loro scopo principale è mostrare che la NATO userà le armi nucleari piuttosto che permettere alla Russia di invadere i paesi membri della NATO. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno armi nucleari basate su sottomarini nel raggio di portata degli stessi obiettivi, e potrebbero sostituire le stesse armi nucleari stoccate a Buechel se necessario. Quindi vengono tenute lì più per ragioni politiche che militari”, sostiene l’esperto.

Questo scandalo ha scatenato le critiche dell'opinione pubblica sulle misure di sicurezza della base militare, che hanno portato alla decisione di costruire una nuova barriera di sicurezza del valore di 18 milioni di euro, che sarà completata nel 2021. "Soldati e nuove forze di sicurezza private, così come la polizia, stanno presidiando la base quest'anno nel modo più stretto possibile", afferma Marion Kupker, portavoce della campagna nazionale in Germania, "Büchel è ovunque! Senza armi nucleari. Ora! "Composto da 68 organizzazioni.

“Penso che l'esercito russo sia più preoccupato per i missili a raggio intermedio, sia nucleari che non nucleari, che gli USA potrebbero schierare in Europa dopo la fine del Trattato INF. Dato che la Russia corrisponderà indubbiamente a questi schieramenti con i propri nuovi missili, questa rinascita di quella che è davvero la stessa vecchia corsa agli armamenti può solo creare uno stallo ancor più pericoloso e instabile. Ciascuna parte si sentirà obbligata a sparare prima o ad intensificare rapidamente una volta iniziato il fuoco”, crede Gubrud.

Funzionari militari hanno ripetutamente affermato che quest'anno gli attivisti non sarebbero riusciti ad invadere la base di Büchel, e che sono state prese le misure più severe per impedire tali azioni ad ogni costo.

“Allo stesso tempo, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari rappresenta un nuovo movimento per il disarmo. Eliminare le armi nucleari non risolverebbe tutti i problemi, ed è assurdo immaginare, come fanno molti militaristi americani, che una grande guerra tra Stati Uniti e Russia o Cina possa essere mantenuta ‘convenzionale’ e vinta dagli Stati Uniti sulla base di ‘superiorità convenzionale’. Ma allo stesso modo, l'eliminazione delle armi nucleari significherebbe che le grandi potenze non stanno andando verso lo scontro e renderebbero il controllo delle armi "convenzionale", e un approccio cooperativo alla sicurezza internazionale, molto più facile da ottenere”, ha concluso.

"La recente invasione dei pacifisti dimostra che l'attuale concetto di sicurezza è collassato e che questa arma illegale deve essere ritirata immediatamente anche dalla base belga Kleine Brogel, le cui recinzioni, come nei Paesi Bassi e in Italia, hanno misure di sicurezza inadeguate. Il ritiro delle armi nucleari statunitensi dovrebbe essere effettuato immediatamente dall'Europa, non solo per ragioni di diritto internazionale, ma a causa di questa catastrofica situazione di sicurezza", ha detto Marion Kupker.

John Laforge dell'organizzazione americana Nukewatch afferma:

"Proprio come la deterrenza nucleare è un'illusione, non è nemmeno possibile immagazzinare in sicurezza le armi nucleari".

Ralph Hutchison, impegnato contro la testata nucleare Y12 a Oakridge, nel Tennessee, afferma:

"Ci sono anche scandali simili negli Stati Uniti: una suora di 82 anni nel 2012 è penetrata in una zona di massima sicurezza".

Gli attivisti sono contrari alla partecipazione nucleare della NATO, che attualmente coinvolge l'Italia, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania. Queste bombe atomiche devono essere restituite agli Stati Uniti per il disarmo.