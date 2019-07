Nel DNA moderno trovate tracce di due specie umane sconosciute alla scienza

Le scoperte sono state fatte dagli esperti, che hanno confrontato i risultati di numerosi studi sul DNA accumulati nella letteratura scientifica. I risultati dello studio sono stati pubbicati in un articolo sulla rivista PNAS dai biologi dell'Università di Adelaide.

"Ognuno di noi porta le tracce genetiche di questi incroci passati", dice il primo autore dell'articolo, il dott. João Teixeira.

Quindi, l'Homo sapiens una volta (a quanto pare, circa 50 mila anni fa in Medio Oriente) si è incrociato con quello di Neanderthal. Di conseguenza, ogni uomo moderno, ad eccezione degli africani autoctoni, porta circa il 2% dei geni di Neanderthal. Studi recenti hanno anche dimostrato che l'uomo moderno si è incrociato almeno due volte con l'homo di Denisova.

Tuttavia, le avventure del DNA della nostra specie non finiscono qui. Particolarmente ricco in questo senso è stato l'insediamento del sud-est asiatico.

"Le isole del sud-est asiatico erano già un luogo popoloso quando quelle che chiamiamo uomini moderni hanno raggiunto questa regione poco meno di 50 mila anni fa", dice Teixeira. "Sembra che questa zona fosse abitata da almeno altri tre gruppi umani arcaici e gli antenati degli uomini moderni si sono incrociati con loro prima che gli uomini arcaiche si estinguessero".

In totale, gli esperti hanno contato cinque eventi di crossbreeding e tutti si sono verificati 50-55 mila anni fa. Utilizzando i dati sulla vegetazione fossile, gli specialisti hanno ricostruito le rotte migratorie e sono stati in grado di determinare approssimativamente i luoghi in cui gli uomini moderni hanno ricevuto "doni genetici" dal genere Homo.

Uno di questi gruppi è quello dell’homo di Denisova. La genetica suggerisce che questi uomini abitassero vaste aree in Asia. Secondo i calcoli degli scienziati, l'homo sapiens si unì a loro tre volte.

L’incrocio con una specie umana sconosciuta, che gli autori chiamano "ominidi estinti 1" (EH1), si è verificato nell'Asia meridionale.

Un altro incrocio potrebbe essere avvenuto nell’Asia orientale, nelle Filippine, sullo scaffale che collega Giava, Borneo e Sumatra con l'Eurasia, o nella zona dell'Isola di Flores in Indonesia. Da qualche parte qui, l’homo si incrociò con "ominidi estinti 2" (EH2). Forse questi erano i famosi "hobbit" di Flores, anche se alcuni studi non supportano questa ipotesi.

Secondo i biologi, EH1, EH2, l’homo di Denisova e l’homo di Neanderthal sono discendenti di un antenato che visse circa 400 mila anni fa. Le linee genetiche dell'antenato di questi gruppi e dell'antenato di H. sapiens si sono divise circa 600 mila anni fa. Tuttavia, ci sono altre date.

Non è noto se EH1 ed EH2 si siano incrociati, ma, in ogni caso, erano specie diverse, quindi hanno dovuto trascorrere centinaia di migliaia di anni in un relativo isolamento l'uno dall'altro.

L'unicità degli eventi di incrocio suggerisce anche che gli homo sapiens appena arrivati ​​sterminarono rapidamente gli aborigeni. Rare storie d'amore tra nemici mortali, i cui frutti vivono nel nostro DNA per decine di millenni, sarebbero indubbiamente un argomento fertile per i poeti.

"Sapevamo che la storia della nostra specie dopo aver lasciato l'Africa non è stata semplice, ma sembra molto più complicata di quanto pensassimo", conclude Teixeira.