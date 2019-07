La Nato rivela il numero delle sue bombe nucleari in Italia (e in Europa)

In una bozza di relazione dell'Assemblea parlamentare della Nato è stato per caso svelato il numero e l'ubicazione delle armi nucleari Usa in Europa, in particolare in Italia.

In una bozza di relazione preparata da un membro di una struttura affiliata alla Nato è stato indicato dove in Europa sono posizionate le armi nucleari dell'Alleanza e quanti ce ne sono. Lo riporta il Washington Post.

Queste informazioni, essendo un "segreto" già svelato prima, non erano state però pubblicate mai prima in un documento legato all'Alleanza.

Poco dopo la pubblicazione questi dettagli sono stati cancellati dal documento.

La copia del documento non ritoccato è stata pubblicata dal sito De Morgen.

Nell'articolo di Washington Post si legge che l'arsenale nucleare Nato in Europa, cioè un totale di 150 bombe B61, viene tenuto presso sei basi militari, di cui due si trovano in Italia. Si tratta delle basi Kleine Brogel in Belgio, Büchel in Germania, Aviano e Ghedi-Torre in Italia, Volken nei Paesi Bassi e İncirlik in Turchia.

In Italia, secondo alcune stime, si trova la porzione più grande delle munizioni nucleari della Nato, cioè da 60 a 70 bombe.

© AP Photo / Joe Cavaretta Bomba B61 nel museo "Atomic Testing Museum" a Las Vegas

Secondo quanto stimato da alcune fonti aperte, "al secondo posto" sta la base turca İncirlik con circa 50 bombe della Nato. Alla base aerea Volken nei Paesi Bassi si trovano fino a 20 bombe, come anche alla base tedesca Büchel, mentre nel Belgio (base Kleine Brogel) sono posizionate da 10 a 20 bombe.

Tuttavia il documento sul deterrente nucleare NATO, intitolato "Nuova era per il deterrente nucleare? Modernizzazione, controllo armi e forze nucleari alleate" (A new era for nuclear deterrence? Modernization, arms control and allied nuclear force) non è stato pubblicato dall'Alleanza stessa, ma da una struttura molto vicina. L'autore della pubblicazione è il senatore canadese Joseph Day, membro del Comitato per la sicurezza e difesa presso l'Assemblea parlamentare della Nato (Defense and Security Committee of the NATO Parliamentary Assembly).