Kenya, turisti a bocca aperta per le capriole di un leone - video

Durante un safari-tour in Kenya un gruppo di turisti accompagnato da guide locali ha ripreso un leone mentre si rotolava giù da un grosso nido di termiti. Il video è stato realizzato nella riserva naturale del Masai Mara.

“Probabilmente non aveva nemmeno intenzione di fare esattamente quello che ha fatto - racconta David Githu, la guida del gruppo - forse voleva soltanto sdraiarsi un pò sulla schiena. In ogni caso è stato subito chiaro per tutti che il re degli animali avesse apprezzato questa sua “discesa improvvisa”.

Il Masai Mera è la prosecuzione settentrionale del Parco nazionale del Serengeti ed è rinomato in tutto il mondo per il grande numero di specie di animali che lo abitano nonché per essere ogni anno teatro della migrazione degli gnu.