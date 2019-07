Nuovo metodo accessibile per annientare il cancro al seno

I ricercatori dell’Università americana Johns Hopkins University hanno elaborato un nuovo metodo economicamente accessibile per rimuovere il cancro al seno.

Il principale vantaggio del nuovo metodo consiste nel fatto che si tratta di una procedura economicamente molto più accessibile per i pazienti rispetto alle cure tradizionali.

I ricercatori, infatti, propongono di curare il cancro al seno con un apposito dispositivo in grado di provocare la guarigione grazie all’effetto di congelamento. Il dispositivo sarà appositamente creato per questa funzione e potrà emettere anidride carbonica allo scopo di congelare le cellule cancerogene.

Gli esperti hanno raccontato di avere già testato questa tecnologia innovativa sugli animali e di aver ottenuto esiti positivi.

Inoltre il nuovo metodo di cura del cancro potrebbe salvare molti pazienti in quanto non richiede né interventi chirurgici né spese esose, né anestesie, né farmaci. Questa invenzione degli esperti americani è in grado di uccidere l’80% delle cellule cancerogene.