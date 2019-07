FaceApp Challenge, tutti più vecchi sui social con l'app che arriva dalla Russia

E' il trend degli ultimi giorni sui social, ed arriva dalla Russia, ma non ha niente a che fare con presunti finanziamenti e hacker. FaceApp è scaricabile gratuitamente sia dall'App Store per i dispositivi con il sistema operativo iOS che da Google Play Store per Android e spopola sulla rete grazie ai selfie in versione invecchiata che di sicuro vi saranno capitati a tiro anche nella vostra timeline.

Il programma alla base dell'app non è banale, come erroneamente pensano molti utenti, ma sfrutta l'Intelligenza Artificiale per modificare le sembianze del viso e invecchiare o ringiovanire i soggetti ritratti.

Per poter sfruttare le potenzialità di questa app, serve scaricarla e procedere all'installazione, concedendo tutte le autorizzazioni per il suo funzionamento, ovvero l'accesso alla fotocamera ed ai file memorizzati sul dispositivo.

Dopo aver scaricato e installato l'app, la si dovrà lanciare, dopodichè o si caricherà una foto dalla galleria o si potrà selezionare l'icona con la macchina fotografica per farsi un selfie. Successivamente, selezionando la funzione età si potrà sceglier che tipo di effetto applicare, ovvero se volete vedervi più giovani o più anziani.

Da notare che questa app ha origine in Russia: è stata sviluppata da un team di ingegneri di San Pietroburgo, mediante complessi algoritmi e calcoli possibili grazie all'Intelligenza Artificiale e ad una serie di reti neurali, che rendono ancora più realistici l'invecchiamento e il ringiovanimento.

Sui social network è già esploso il #FaceAppChallenge e ne hanno fatto largo uso sia le celebrità, sia le pagine di meme, come in questo caso, dove si ironizza sulla tenuta alle ferie di una mamma con bambino piccolo:

Quasi 230 mila li ha ottenuti con lo stesso filtro "invecchiante" il calciatore dell'Atalanta Papu Gomez, che ha ironizzato così sugli effetti del ritiro precampionato: