Erdogan si prende gli S-400 e chiede alla Russia di produrre insieme gli S-500

"Abbiamo iniziato a ricevere i nostri S-400. Alcuni dicevano che non avremmo potuto riceverli, che non avremmo potuto schierarli da noi. Dicevano che sarebbe stato sbagliato. Il nostro prossimo obiettivo è la produzione congiunta con la Russia dei vettori S-500 di prossima generazione con Mosca", le parole di Erdogan durante una cerimonia in occasione dell'anniversario del golpe fallito nel 2016.

Erdogan ha aggiunto di sperare che le consegne degli S-400 terminino entro il prossimo anno.

Venerdì scorso è atterrato il primo lotto di missili S-400, nonostante i svariati tentativi da parte dell’amministrazione Trump di bloccare l’accordo turco-russo. Gli aerei con a bordo gli elementi dell'unità di contraerea russa sono continuati ad arrivare in Turchia nel corso di tutto il weekend.

Le autorità statunitensi sono contrarie all'acquisto da parte della Turchia degli S-400 ed hanno in programma di annunciare le sanzioni contro Ankara questa settimana.

L'S-400 Triumf è progettato per distruggere bersagli aerei strategici e tattici, missili balistici, velivoli ipersonici ed altri mezzi di attacco aereo in presenza di contromisure elettroniche o di altro tipo.