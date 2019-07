Nuovo agente 007 sarà... una donna di colore!

Secondo quanto riporta il quotidiano Daily Mail, l'attrice britannica di colore Lashana Lynch potrebbe interpretare l'agente 007 nel prossimo film su James Bond.

Secondo le fonti del quotidiano britannico, tale scelta potrebbe essere stata influenzata da Phoebe Waller-Bridge, una degli autori del film, che è nota per le sue idee femministe.

James Bond stesso, come prima, sarà interpretato da Daniel Craig. Secondo la trama del film James Bond va in vacanza in Jamaica e il suo numero 007 viene attribuito a un altro agente, quello interpretato da Lashana Lynch. Poi i due agenti saranno costretti a lavorare insieme.

La prossima parte della saga su James Bond, chiamata "James Bond 25", uscirà al cinema in aprile del 2020.

Per la posizione del regista del film è stato scelto Cary Fukunaga. Tra le sue opere principali spiccano le serie TV "Maniac" (2018), "True Detective" (2014) nonché i film "Beasts of No Nation" (2015), "Jane Eyre" (2011) e "Sin Nombre" (2009).