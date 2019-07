CNN: Il Tesoro USA chiede di alzare il tetto del debito nazionale per non restare al verde

Venerdì, il segretario al Tesoro Usa Stephen Mnuchin ha avvertito che il governo degli Stati Uniti potrebbe essere lasciato senza contanti prima del previsto, afferma la CNN. In una lettera a Nancy Pelosi, presidente del Congresso, Mnuchin ha previsto che il paese potrebbe affrontare il default a settembre, prima che il Congresso riprenda il suo lavoro dopo le vacanze estive.

Il sito americano nota che il governo federale non può prendere in prestito denaro da marzo, quando sono entrate in vigore le restrizioni adottate dal Congresso. Il ministero delle finanze è minacciato da un deficit, anch'esso in crescita a causa dei prelievi fiscali ridotti nel 2017 da Trump. È stato riferito che il dipartimento avrà abbastanza soldi fino alla fine dell'estate.

Come ricorda la pubblicazione, questa settimana Pelosi e Mnuchin si sono incontrati tre volte per riprendere i negoziati in stallo sul bilancio e alzare il tetto del debito nazionale. Numerose fonti riportano che l'assunzione di un nuovo default accelererà il processo decisionale.

Secondo la CNN, Mnuchin e Pelosi si incontreranno di nuovo venerdì. Il presidente ha detto ai giornalisti che non aveva ancora letto la lettera del ministro delle finanze, ma sapeva che sarebbe arrivata.