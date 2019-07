Svezia, precipita aereo monomotore: 9 morti

Nove persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un aereo monomotore. Lo riferisce il sito ufficiale della regione di Västerbotten.

"Tutte le persone (a bordo. - Circa Ed.) sono morte. I loro parenti sono stati informati", afferma un comunicato stampa.

Secondo i servizi di soccorso, c'erano a bordo dei paracadutisti. Stando alla Sveriges Radio, l'aereo ha lasciato l'aeroporto di Umeå alle 13:33 ora locale. L’allarme è scattato alle 14:12.

In un video messo a disposizione dei giornalisti di Aftonbladet si può notare l’aereo andare in stallo e cadere in picchiata.

L’aereo GippsAero GA8 Airvan è caduto sull'isola di Stursandsher. Le cause dello schianto sono al vaglio degli inquirenti.