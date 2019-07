Erdogan definisce l'affare con la Russia S-400 come l'accordo più importante per la Turchia moderna

“Attualmente l’accordo più importante della nostra storia moderna è l’affare degli S-400. Acquistando gli S-400, la Turchia non si prepara alla guerra. I sistemi antiaerei garantiranno la pace e la sicurezza nel nostro paese. Altri passi sono stati presi per migliorare le nostre capacità difensive", cita il leader turco del portale di notizie Haberler.

Erdogan ha ribadito che "il controllo sui sistemi S-400 sarà completamente nelle mani delle forze armate turche".

Il presidente ha anche toccato la questione della fornitura dei caccia americani F-35 di quinta generazione, che, secondo varie dichiarazioni di Washington, potrebbero non avvenire a causa dell'accordo per gli S-400.

"Quello degli S-400 è un argomento, gli F-35 sono un altro. Abbiamo pagato 1,4 miliardi di dollari per gli F-35. Se la Turchia viene ritirata dal programma F-35, il costo di un velivolo può aumentare di 7- 8 milioni di dollari. Non è una soluzione semplice. [In tal caso] dovranno restituire l'importo pagato", ha aggiunto Erdogan.

Le consegne di S-400 in Turchia sono iniziate il 12 luglio.