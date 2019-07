Tribunale italiano ordina alla procura di avviare un procedimento contro deputato ucraino

Il tribunale di Pavia ha deciso di inviare alla Procura di Roma la rappresentazione di avvio di una causa contro il deputato ucraino Bogdan Matkivsky per complicità con Vitaliy Markiv condannato a 24 anni di carcere per aver ucciso dei giornalisti nel Donbass. Lo scrive su Facebook l’ambasciata ucraina in Italia.

Il combattente del Battaglione Volontario Ucraino Vitaliy Markiv, che ha cittadinanza ucraina e italiana, è stato condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio del giornalista italiano Andrea Rocchelli a Slavyansk nel 2014. L'accusa ha richiesto 17 anni di carcere per il convenuto. Insieme a Rocchelli, è stato ucciso anche il giornalista e attivista russo per i diritti umani Andrei Mironov. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio del Procuratore Generale di affrontare urgentemente il problema del ritorno di Markiv nella sua terra natale. Il ministro degli interni dell'Ucraina Arsen Avakov ha dichiarato che il verdetto di Markivu sarebbe stato appellato. Il sostituto procuratore generale Yevgeny Yenin ha detto che l'Ucraina ha offerto aiuto alla parte italiana nelle indagini, ma le loro proposte sono state ignorate. Il giorno dell'annuncio della sentenza, centocinquanta ucraini hanno protestato davanti all'Ambasciata italiana in Ucraina.

"Cito a memoria: invio alla procura romana una presentazione del pubblico ministero del tribunale di Pavia sull'apertura di una causa contro il diretto superiore di Vitaly durante gli eventi a Karachun nel 2014, il deputato dell'Ucraina Bogdan Matkivsky per complicità nell'omicidio", ha scritto l'ambasciatore.

Egli ha notato che Matkivsky è tornato in Ucraina.

"Alla fine, accompagnato dai consoli all'alba, il nostro difensore, ora un deputato, ha concluso tutte le formalità all'aeroporto di Bergamo e ha volato a Kiev", ha detto l’ambasciatore.

Matkivsky è un parlamentare indipendente, eletto in un distretto di maggioranza nella regione di Lviv.