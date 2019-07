Francia, presidente Macron annuncia fondazione comando spaziale militare

La dichiarazione corrispondente è stata fatta dal capo di Stato durante un discorso nell'edificio del ministero della Difesa alla vigilia della festa nazionale francese.

"Per garantire lo sviluppo e il rafforzamento delle nostre capacità spaziali, nel settembre di quest'anno verrà creato un grande comando spaziale", ha affermato, aggiungendo che verrà creato all'interno dell'aviazione militare francese. "Rafforzeremo la conoscenza del contesto spaziale, difenderemo meglio i nostri satelliti", ha affermato Macron, il cui discorso è stato trasmesso sull'account Twitter dell'Eliseo.

Macron ha sottolineato che "lo spazio sta diventando una vera sfida del campo della sicurezza nazionale".

Un anno fa il presidente francese aveva preso atto della necessità per il Paese di elaborare una propria strategia di difesa spaziale nel 2019.

Come rilevato dall'agenzia France-Presse, la legge sulla pianificazione militare per gli anni 2019-2025 prevede 3,6 miliardi di euro per lo sviluppo della difesa spaziale. Questi fondi, come indicato dall'agenzia, saranno in particolare destinati a modernizzare i satelliti di osservazione militari francesi CSO.