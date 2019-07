Generale americano definisce la Cina la principale minaccia agli USA per i prossimi 100 anni

La Cina nei prossimi cento anni potrebbe essere la "principale minaccia" per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il generale Mark Milley, proposto dal presidente americano Donald Trump come capo del Joint Chiefs of Staff.

Bloomberg riferisce che Milley, durante un'audizione al Senato degli Stati Uniti, ha sottolineato che la Cina ha imparato a combattere in modo più efficace osservando le guerre americane in Medio Oriente.

"La Cina ha studiato noi", ha detto il generale. "Ci stavano osservando da vicino durante la prima guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo. Hanno esaminato le nostre capacità e le hanno copiate in molti modi. Hanno adottato molte di queste dottrine e strutture".

Secondo lui, la Cina "molto, molto rapidamente" sta migliorando le sue truppe nello spazio, nell'aria, nel cyberspazio, sulla terra e in mare. Allo stesso tempo, secondo Milley, Washington deve assicurarsi che non perda i suoi vantaggi rispetto ad altri paesi, in particolare la Cina.

Nel frattempo, il generale ha sottolineato: "La Cina non è un nemico. Voglio chiarire. La Cina è il nostro avversario".

Come ricordato da Bloomberg, nell'attuale strategia di difesa statunitense, le minacce provenienti da Cina e Russia sono indicate come le principali sfide di Washington, mentre Mosca e Pechino hanno come priorità la lotta contro il terrorismo.