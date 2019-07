Russia realizzerà nuova versione caccia Su-30SM

Secondo l’esperto il Sukhoi Experimental Design Bureau ha iniziato i lavori di sviluppo per modernizzare il Su-30SM. Questa modifica riceverà un propulsore più moderno, l'AL-41F-1C, che verrà ora installato sugli aerei Su-35 in produzione.

Secondo lui, il lavoro è stato portato avanti insieme alla Irkut Corporation, che ha prodotto in serie i caccia Su-30SM.

I voli di prova del Su-30SMD con il nuovo motore dovrebbero aver luogo nel 2020, ha detto la fonte. Secondo i risultati del lavoro di sviluppo, rispettivamente, si deciderà se equipaggiare tutti i caccia bombardieri di questo tipo con questo motore, ha osservato.

Le caratteristiche del Su-30SM

L'Su-30SM è un caccia multifunzionale pesante russo di generazione 4 ++, progettato principalmente per la supremazia aerea. Effettivamente è una modifica del modello Su-30MKI delle forze aerospaziali russe. Il primo volo del caccia Su-30SM è stato compiuto nel 2012.

Ad oggi il Su-30SM è considerato uno dei migliori caccia al mondo, ha caratteristiche eccellenti, questo velivolo può essere giustamente definito il top dello sviluppo della linea degli aerei Su-27.

Il caccia Su-30SM è in grado di operare giorno e notte, in tutte le condizioni atmosferiche; non solo può abbattere gli aerei nemici, ma anche distruggere bersagli terrestri, oltre a condurre operazioni di ricognizione aerea e individuare gli obiettivi per gli altri aerei dell'aviazione, compresi i bombardieri Su-34. L'aereo è in grado di utilizzare armi ad alta precisione moderne aria-aria e aria-terra. Il velivolo da combattimento è dotato di motori con vettore a spinta direzionale e alette canard.