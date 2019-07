Numero di incendi boschivi senza precedenti in Siberia e in Alaska - ONU

Il vice rappresentante ufficiale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha dichiarato che l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, che ammontava a 50 mega tonnellate, è pari alle emissioni annuali di biossido di carbonio della Svezia. Hack ha osservato che, secondo la World Meteorological Station, il riscaldamento nella parte settentrionale del globo è più veloce che nel resto della Terra.

Il 12 luglio è stato reso noto che lo stato di emergenza è stato introdotto in tutti i distretti della regione di Irkutsk in relazione agli incendi boschivi. Questo comporta, in particolare, il divieto per i residenti di visitare le foreste.

Durante il giorno sono stati spenti 15 incendi in un'area di quasi 5 mila ettari nelle terre del fondo forestale della regione. 182 unità di equipaggiamento e più di mille persone sono state coinvolte nell’estinzione dei roghi. La mattina del 12 luglio, 33 incendi sono stati registrati nella regione su un'area di oltre 45 mila ettari. Nell'area del monitoraggio ci sono 60 incendi su una superficie totale di oltre 60 mila ettari. Si trovano a una distanza considerevole dagli insediamenti umani.