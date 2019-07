Mezzo milione di utenti Facebook vogliono invadere l’Area 51

La community Shitposting cuz im in shambles ha proposto di “invadere” l’area 51. Quasi 400 mila persone si sono dati l’appuntamento davanti alla base il 20 settembre.

"L’area 51" è una base militare statunitense “segreta”. Nella cultura di massa, è ritenuto un luogo in cui vengono testate navicelle aliene e vengono conservati i corpi di extraterrestri. A questo proposito, la Zona 51 attira molta attenzione sia tra i sostenitori delle teorie complottiste sia tra gli amatori.

Gli USA hanno riconosciuto l’esistenza dell’Area 51 solo nel 2013, anche se la base militare è stata spesso nominata in vari film e serie televisive. L'interesse delle persone in questo posto è alto ancora oggi. Per rivelare tutti i segreti di "Area 51", gli utenti di Facebook hanno lanciato una campagna umoristica di "assalto" alla base militare.

L'azione è stata organizzata da Shitposting cuz im in shambles, che pubblica diversi meme e post ironici. Il 27 giugno ha deciso di attirare l'attenzione dei followers proponendo di "invadere" l’Area 51. Non possono fermarci tutti. Ma quello che era iniziato come uno scherzo, improvvisamente è andato fuori controllo. Sempre più persone hanno aderito all'evento e al momento il loro numero ha superato i 400 mila. Durante l'ultimo giorno più di 100 mila persone aderito “all’invasione”.

La discussione sull'argomento si è poi estesa al popolare forum Reddit, dove l'idea ha avuto un grande riscontro. Gli organizzatori offrono di incontrarsi nel punto turistico il 20 settembre 2019 vicino alla posizione prevista dell’Area 51 e di correre tutti insieme verso la base, nella speranza di "vedere gli alieni". Secondo gli organizzatori, se alla riunione si presenteranno molte persone, sarà più probabile che almeno qualcuno dalla folla sopravviverà e sarà in grado di svelare i misteri della base militare segreta.

Più tardi, gli utenti hanno iniziato a offrire i loro "piani per assalire" la base militare. Uno di loro, per esempio, ha anche disegnato un piano e ha proposto di attaccare l’Area 51 su entrambi i fianchi con le truppe dei fan di "Naruto", e di usare come arma delle pietre.

L’Area 51

L’Area 51 è situata negli Stati Uniti, nel sud del Nevada, a 133 km a nord-ovest da Las Vegas, e si estende per ben 26 100 km² sulla riva meridionale del Green Lake, il letto, ormai secco, di un antico lago salato. Il traffico aereo nella zona soprastante la base militare è severamente vietato. Il governo USA ha ammesso malvolentieri l’esistenza dell’Area 51, rendendola così oggetto di numerose teorie del complotto, legate soprattutto agli UFO e agli alieni.