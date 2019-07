Turchia spiega agli USA l'acquisto degli S-400

Lo ha annunciato per telefono il ministro della Difesa turco Hulusi Akar al suo omologo americano Mark Esper.

Secondo Akar, la scelta dell’S-400 non è "una preferenza, ma una necessità". Allo stesso tempo, Ankara ha espresso la speranza per un ulteriore dialogo sulla questione delle minacce che gli S-400 rappresenterebbero per i caccia americani F-35.

In precedenza, il 12 luglio, tre aerei con i componenti per gli S-400 sono atterrati nella base aerea di Murted nella capitale turca.

Il 28 giugno, il Senato degli Stati Uniti ha vietato la vendita di aerei da caccia F-35 di quinta generazione in Turchia. Negli Stati Uniti e in altri paesi della NATO, temono che se Ankara metterà in servizio sia gli S-400 che gli F-35, i sistemi radar dei sistemi russi potrebbero riuscire a rilevare e a tracciare i caccia americani.

L'accordo sulla fornitura di quattro divisioni S-400 ad Ankara è stato raggiunto a settembre 2017. Il valore del contratto è di 2,5 miliardi di dollari, metà di questo importo sarà coperto da un prestito russo.