Un uomo russo ha vissuto tutta la vita con metà cervello

I medici hanno visitato un paziente nel quale l'emisfero sinistro del cervello era completamente assente. I medici furono ancora più sorpresi quando hanno scoperto che il paziente aveva vissuto con questa deficienza per più di 60 anni: ha terminato un'istruzione superiore, prestò servizio nell'esercito e ha messo su una famiglia ignaro della sua peculiarità. Lo dichiara il neurologo del Centro federale per le malattie extrapiramidali e la salute mentale presso il Centro medico e micro clinico federale Burnazyan, Marina Anikina.

"L'uomo è stato portato all'ospedale clinico distrettuale nel sud della regione di Mosca per un ischemia", afferma Marina Aleksandrovna.

Si tratta di un disturbo circolatorio ischemico cerebrale. A differenza di un ictus durante un attacco ischemico, i sintomi non sono accompagnati da un ictus (danno irreversibile all'area cerebrale). Il paziente ha avuto problemi con la mobilità delle braccia e delle gambe. Quando i radiologi gli hanno fatto una scansione TC (tomografia computerizzata), sono rimasti perplessi: il pensionato non aveva quella parte del cervello dove si sarebbe verificato lo stesso attacco ischemico. Invece dell'emisfero sinistro, hanno trovato un "buco nero" lasciando i medici a bocca aperta. I neurologi hanno concluso che le funzioni dell'intero cervello in questa persona per tutta la vita sono state eseguite solo dall'emisfero destro.

L'attacco ischemico non ha avuto gravi conseguenze, e le funzioni muscolari sono state ripristinate e all'uomo fu permesso di tornare a casa. Si è rifiutato di farsi visitare ulteriormente, riferendosi al fatto che non voleva nemmeno pensare al fatto di non avere un emisfero. "Ho vissuto una vita normale, niente mi ha mai dato fastidio, e ora non ho bisogno di alcuna "gloria" in più, ha detto ai medici e ha ripetuto la stessa cosa ai ricercatori dell'Istituto Burnazyan.

Dalla conversazione con l’insolito paziente i medici hanno scoperto che l'uomo ha avuto un'infanzia normale, che non gli è stato diagnosticato alcun problema con l'apparato motorio, né con la sua vista, né con la psiche. Si è diplomato con successo, è andato all’università e si è laureato in ingegneria. Senza un emisfero, ha prestato servizio nell'esercito, si è sposato, lui e sua moglie hanno avuto due figli. Prima del pensionamento, l’uomo lavorava in una delle fabbriche vicino a Mosca.

"Agli scienziati sono noti casi dell'assenza di alcune parti dell'emisfero cerebrale", spiega Marina Anikina. Tali pazienti hanno una paralisi cerebrale: in alcuni casi, l'intelligenza di queste persone rimane invariata, ma le funzioni motorie sono quasi sempre compromesse. Ma la paralisi cerebrale si sviluppa nelle fasi successive dello sviluppo fetale. Siamo di fronte a un caso in cui il danno nello sviluppo del cervello si è verificata alla prima gestazione embrionale, forse c'è stata una sorta di emorragia o altri eventi. A volte possono portare a conseguenze fatali, ad esempio, aborto spontaneo, ma, come vediamo nel nostro caso unico, possono finire bene. La possibilità di compensare un tale evento risiede nel fatto che nell'embrione le funzioni del cervello non sono ancora distribuite ai centri, il che significa che il cervello ha un'enorme risorsa per la ridistribuzione delle funzioni (plasticità), e se un emisfero non è sviluppato o danneggiato, il secondo assume pienamente le funzioni di entrambi. Se la madre del nostro ingegnere si fosse preparata per il al parto non 60 anni fa, ma oggi, allora le verrebbe consigliato d'interrompere artificialmente la gravidanza. Tuttavia, negli anni '50 del secolo scorso, tali tecnologie non esistevano e il bambino poteva nascere senza un emisfero del cervello, crescere, dare alla luce bambini sani.