Preoccupazione nella Nato per l'arrivo degli S-400 russi in Turchia

"Siamo preoccupati per le possibili conseguenze della decisione della Turchia di acquistare gli S-400", ha affermato un rappresentante della Nato. Secondo lui, la compatibilità delle armi all'interno dell'alleanza è fondamentale per le operazioni congiunte e le missioni.

In virtù di questo Ankara, insieme ai suoi partner, dovrebbe creare un sistema di difesa missilistica comune, ha aggiunto.

In precedenza il ministero della Difesa turco aveva pubblicato le foto della consegna di un lotto di componenti degli S-400.