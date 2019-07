Scoperte stelle marine di forma insolita nei fondali dell'oceano

Un team di biologi della National Oceanic and Atmospheric Administration (Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica, NOAA) ha studiato la fauna marina della costa sud-orientale degli Stati Uniti.

Gli esperti hanno scoperto insolite stelle marine nei fondali dell'Oceano Atlantico, riporta il Daily Mail; la loro forma ricorda i ravioli o dei panzerotti.

I biologi hanno scoperto un gruppo di Plinthaster dentatus. Queste stelle marine furono scoperte nel 1884, tuttavia i biologi marini non sanno quasi nulla di loro.

Gli esperti sono rimasti sorpresi dal fatto che queste stelle marine non si trovavano lontane dai ricci di mare. Di solito i ricci di mare si nutrono di stelle marine, tuttavia non mostrano interesse per gli esemplari di Plinthaster dentatus.

I ricercatori prevedono di continuare a studiare i "ravioli" marini per capire a cosa sia legata questa condizione.