Regno Unito invierà una seconda nave da guerra nel Golfo Persico

Il Regno Unito ha promesso di aumentare la presenza militare nel Golfo Persico davanti alle tensioni con l’Iran inviando una seconda nave da guerra nella regione, secondo quanto riferito da Sky.

L'HMS Duncan lavorerà anche a fianco della fregata della Royal Navy HMS Montrose e degli alleati del Golfo degli Stati Uniti, ma non prenderà parte alla coalizione marittima globale proposta da Washington.

La notizia arriva dopo che il primo ministro uscente del Regno Unito, Theresa May, ha avviato colloqui con le autorità statunitensi per rafforzare una presenza Atlantica nel Golfo Persico a seguito di presunti attacchi dell’Iran a due petroliere nel Golfo di Oman.

Il ministero della Difesa ha rifiutato di commentare la decisione, ha riferito Sky News, ma ha detto che l'HMS Duncan sarebbe stato accompagnato da quattro dragamine di stanza nella regione, oltre a una nave ausiliaria della flotta reale.

Le tensioni aumentano nel Golfo Persico

Le tensioni tra Teheran e Londra sono salite alle stelle dopo che la Royal Navy britannica insieme alle autorità di Gibilterra ha sequestrato la super petroliera Grace 1 dell'Iran, che presumibilmente doveva contrabbandare 2,1 milioni di barili di greggio in Siria in violazione delle sanzioni dell'UE, secondo le autorità britanniche.

L’accademico religioso iraniano Kazem Sedighi ha definito la mossa come un "gioco pericoloso" che avrà "conseguenze" e ha asserito che Londra sarebbe stata "schiaffeggiata in faccia" per le sue azioni. I commenti sono stati fatti anche dopo che l'HMS Montrose aveva bloccato le navi che si credeva fossero navi di pattuglia iraniane che tentavano di bloccare una petroliera di proprietà della BP che navigava nello Stretto di Hormuz.