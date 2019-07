Governo greco riconosce Guaido come presidente a interim del Venezuela - ministero degli Esteri

"Il governo della Repubblica ellenica, in linea con la posizione comune dell'Unione europea espressa a nome dei 28 membri in una dichiarazione di Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha deciso di riconoscere il presidente dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta, Juan Guaido, in modo che dichiari delle elezioni presidenziali libere, credibili e democratiche", ha dichiarato il ministero degli Esteri in una dichiarazione rilasciata a Sputnik.

Il governo greco appoggia pienamente gli sforzi dell'Unione europea, in particolare attraverso il Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela e attraverso il rappresentante speciale dell'UE per il Venezuela Enrique Iglesias, e le iniziative correlate, come i colloqui di Oslo, per raggiungere una soluzione pacifica, politica e democratica della crisi dei negoziati "a beneficio del popolo del Venezuela", afferma la dichiarazione.

Il partito conservatore "Nuova Democrazia" è salito al potere in Grecia in seguito ai risultati delle elezioni anticipate del 7 luglio. Il precedente governo di Alexis Tsipras considerava il legittimo presidente del Venezuela, Nicolas Maduro.

In Venezuela, il 21 gennaio, proteste di massa sono iniziate contro Maduro poco dopo il suo giuramento. Il capo dell'Assemblea nazionale, controllata dall'opposizione, Guaido si è dichiarato illegalmente capo di stato provvisorio. Un certo numero di paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, lo hanno subito riconosciuto. Maduro ha chiamato Guaido un burattino degli Stati Uniti. La Russia, la Cina, la Turchia e un certo numero di altri paesi hanno sostenuto Maduro come presidente legittimo. Mosca ha definito lo "stato presidenziale" del Guaido inesistente.