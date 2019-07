Google ha ammesso di ascoltare i comandi degli utenti all’assistente vocale

Google condivide estratti di conversazioni tra gli utenti e il servizio Google Assistant con esperti in tutto il mondo. "Questa è una parte fondamentale del processo di creazione della tecnologia audio, che è necessaria per la creazione di prodotti come Google Assistant", osserva il colosso dell’IT.

Il motivo della dichiarazione speciale è stata la fuga di dati riservati da parte di uno degli esperti coinvolti nella ricerca. A questo proposito, la società promette di condurre un'indagine e prendere le misure necessarie.

Google osserva che la quota di registrazioni audio destinate all'analisi non supera lo 0,2% della gamma totale dei comandi fornita dall'Assistente Google. Inoltre, agli esperti è vietato decifrare le conversazioni ascoltate sullo sfondo dei comandi e altri suoni estranei.