Turchia: acquisto S-400 necessario per garantire la sicurezza del paese

La dichiarazione corrispondente è stata fatta dal portavoce del Partito per la giustizia e lo sviluppo guidato dal presidente Tayyip Erdogan Omer Celik.

L'acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400 è necessario per garantire la sicurezza nazionale della Turchia. Lo ha annunciato giovedì il portavoce del presidente Tayyip Erdogan, Omer Celik.

"I sistemi S-400 sono una necessità per la sicurezza nazionale della Turchia", ha detto sul canale televisivo NTV.

Celik ha anche commentato la posizione del principale partito popolare repubblicano dell'opposizione (NPP) sul tema S-400. Ieri, il vicepresidente della NPP, Veli Agbaba, ha dichiarato che l'S-400 e gli specialisti tecnici russi potrebbero essere già giunti alla base aerea di Malatya. Secondo Agbab, questo passo dimostra che la Turchia sta perseguendo una "politica estera incoerente", e per questo la Repubblica rimane "uno dei paesi più spericolati della regione".

In risposta a queste dichiarazioni, Celik ha osservato che "la NPP sulla questione S-400 non mostra una posizione che sarebbe in linea con gli interessi nazionali". "Si limitano a spiegare le tesi degli Stati Uniti", ha aggiunto il portavoce del partito di Erdogan.

Negli ultimi mesi Washington ha cercato d'influenzare l'accordo per l’acquisto degli S-400 tra Ankara e Mosca. Gli Stati Uniti credono che lo ZRS russo possa rappresentare una minaccia per i caccia statunitensi F-35 di quinta generazione, che la Turchia aveva precedentemente acquistato.

Il contratto di fornitura degli S-400

Le prime notizie sui negoziati della Federazione russa e della Turchia sulla fornitura di S-400 sono apparse nel novembre 2016. La firma del contratto è stato confermata dalla parte russa il 12 settembre 2017. Il ministro della Difesa nazionale turco Hulusi Akar ha dichiarato che lo spiegamento dell'S-400 inizierà nell'ottobre 2019. Sergey Chemezov, direttore generale della Rostec State Corporation, nel dicembre 2017 ha riferito che il costo di consegna dei sistemi S-400 Ankara è di $ 2,5 miliardi.

© Sputnik . Vitaliy Ankov S-400

Gli Stati Uniti stanno attivamente cercando d'impedire alla Turchia di acquistare l'S-400. In precedenza, Washington aveva già avvertito Ankara che, in caso di acquisizione di questi sistemi d'arma, gli Stati Uniti potrebbero rifiutarsi di vendere i cacciabombardieri F-35 alla Turchia.

L'S-400 Triunf è un sistema missilistico antiaereo russo a lungo e medio raggio. È progettato per distruggere aerei, missili balistici e qualsiasi altro bersaglio aereo in condizioni meteo difficili e contromisure elettroniche.