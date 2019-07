Ambasciatore Finlandia: per ora non si discute di entrare nella NATO

Ora in Finlandia, la questione dell'adesione del paese alla NATO non viene discussa, ma in futuro tale opportunità non è esclusa, ha detto l'Ambasciatore della Finlandia a Mosca Mikko Hautala ai giornalisti.

"Non escludiamo l'ingresso del nostro paese nella NATO, ma al momento non stiamo prendendo in considerazione tale questione: ci sono molti fattori che prendiamo in considerazione, ma la cosa più importante è come sentiamo la nostra situazione, la nostra sicurezza nella regione e ciò che dobbiamo fare per sicurezza del nostro paese", ha detto Hautala in un'intervista ai giornalisti russi.

Ha notato che al momento a Helsinki non sentono che ci sia un qualche tipo di minaccia che possa portare a tale decisione.

"Il nostro governo e il nostro presidente hanno ripetutamente affermato che ora non stiamo considerando questo, ma che non lo escludiamo. Per ora nel nostro paese, la questione dell'adesione alla NATO non viene discussa, ma la possibilità resta", ha aggiunto il diplomatico.

La Finlandia non vede una minaccia militare nella Russia

In precedenza, il nuovo ministro della difesa del paese, Antti Kaikkonen, ha affermato che la Finlandia non vede una minaccia militare dalla Russia, ma continuerà a sviluppare la sua capacità di difesa.

La Finlandia è un paese non schierato e non fa parte di alleanze militari, la difesa viene garantita dalle sue forze armate. Nel paese vige il servizio militare universale per gli uomini, secondo il quale tutti gli uomini sopra i 18 anni possono scegliere se servire 165, 255 o 347 giorni. Il servizio militare alternativo è disponibile anche per tutte le donne.