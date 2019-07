Afa in città: come ridurre le temperature

Un gruppo di ricercatori ha individuato un semplice modo di combattere il caldo estremo in città e il fenomeno dell’isola di calore.

Il termine “isola di calore” indica il fenomeno dell’aumento di temperatura nelle zone urbane con grande quantità di edifici e marciapiedi. Le ricerche svolte finora hanno dimostrato che le isole di calore sono legate all’alto livello di inquinamento e al peggioramento delle condizioni di salute degli abitanti, in particolare di anziani, bambini piccoli e persone con reddito basso.

I ricercatori dell’Università di Portland hanno trovato diversi modi di ridurre la sensazione di afa nelle città. Hanno utilizzato delle simulazioni fatte al computer per stabilire la temperatura dell’aria che può esserci in diverse zone della città dipendentemente da vari fattori.

È risultato che la temperatura scende se nel quartiere ci sono vegetazione e tetti verdi o se per asfalto e tetti sono utilizzati materiali riflettenti. I più notevoli cali di temperatura si sono verificati nei casi in cui era registrata la presenza di alberi o materiali riflettenti.

Le simulazioni effettuate dai ricercatori rappresentano Portland, ma questo programma può aiutare anche le altre città a lottare contro le isole di calore. Utilizzando questo algoritmo gli studiosi hanno ottenuto delle carte della città che mostrano ogni zona territoriale, il suo livello di inquinamento e di vegetazione e molto altro.

Inoltre gli autori dello studio hanno rilevato che le misure adottate dalle autorità per cambiare l’aspetto esteriore della città aumentano gli indicatori di calore sulle strade.

Per esempio si è scoperto che la copertura con l’asfalto di zone prima coperte di verde può far salire la temperatura di 14 gradi in una giornata estiva. I quartieri vicini, inoltre, soffriranno degli effetti collaterali.