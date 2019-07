Video: razzo colpisce serbatoio carburante di carro armato in Siria

Il corazzato occupava una posizione sicura in cima a una delle colline. Per proteggersi, l'equipaggio aveva coperto il carro armato con della terra lasciando in superficie solo la torretta.

Contro il carro armato è stato lanciato a quanto pare un missili guidati "Kornet".

L’ATGM in avvicinamento è stato notato da uno dei militari vicini, che è corso di lato. Solo pochi secondi, c’è stata una potente esplosione. Una colonna di fiamme si è innalzata nel cielo a un'altezza superiore alle dimensioni del carro armato.

Sembra che il veicolo da combattimento sia stato distrutto. Tuttavia le fiamme indicherebbero piuttosto che il proiettile abbia mancato il carro colpendo uno dei serbatoi di carburante supplementari agganciati al corazzato. E se anche siano stati provocati dei danni al T-55 questi possono essere considerati insignificanti. Tutto ciò che i terroristi hanno ottenuto è un video spettacolare per la propaganda.