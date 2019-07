Angela Merkel ascolta l’inno da seduta per colpa dei tremori

Per via dei recenti problemi di salute, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dovuto ascoltare l’inno da seduta prima delle consultazioni con il primo ministro danese.

Prima delle consultazioni a Berlino, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il primo ministro della Danimarca Mette Frederiksen hanno ascoltato da seduta gli inni nazionali. I canali televisivi tedeschi hanno mostrato l’evento in diretta.

Spiegel Online ha spiegato che la decisione di ascoltare gli inni da seduta è legata agli attacchi di tremore cui ultimamente è stata soggetta Angela Merkel durante gli eventi ufficiali. Il protocollo previsto prima dell’incontro con il premier danese è stato modificato per evitare il ripetersi di circostanze simili.

Davanti al tappeto rosso è stato installato un piccolo podio con due sedie per le due signore. Dopo gli inni nazionali Merkel e Frederiksen si sono dirette al tavolo delle trattative.

Ieri è accaduto il terzo episodio in tre settimane che ha visto Angela Merkel colpita da un attacco di tremori durante un evento ufficiale.

Il primo caso di tremore è avvenuto il 18 giugno 2019 durante l'incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky a Berlino. Lo stesso giorno alla conferenza stampa il cancelliere ha detto che non si era sentita bene per via delle temperature elevate. Il secondo caso si è verificato il 27 giugno 2019 durante un ricevimento dal capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier: in questa occasione la politica aveva dato la colpa alla disidratazione.

Il 10.07 è accaduto il terzo episodio mentre Angela Merkel riceveva a Berlino il premier della Finlandia Antti Rinne. Il video mostra che per circa un minuto Angela Merkel è stata soggetta a forti tremori in tutto il corpo. L’attacco è parso meno forte di quelli precedenti.

Tra le ipotesi dei medici sulle possibili cause dei malori, ischemia, diabete e problemi al sistema cardiovascolare.

Un rappresentante del cancelliere ha smentito le ipotesi sui presunti problemi di salute e comunicato che Merkel ha intenzione di partecipare a tutti gli impegni previsti per il prossimo futuro.