Maltempo in Grecia, 6 turisti morti e 100 feriti per una tempesta

Sei persone hanno perso la vita e oltre 100 sono rimaste ferite per una tempesta con violente piogge nella parte nord della Grecia.

Almeno 6 cittadini stranieri, tra cui due bambini, sono rimasti uccisi in Grecia per via di forti raffiche di vento e violente piogge.

La tempesta ha colpito la parte settentrionale del Paese mercoledì sera, 10 luglio. Secondo le testimonianze è durata all'incirca 20 minuti provocando cadute di alberi e facendo crollare tetti di case.

Tra gli uccisi ci sono due cittadini russi, conferma il Consolato generale russo in Grecia. Si tratta di un padre e suo piccolo figlio.

Oltre alle vittime la tempesta ha provocato anche oltre 100 feriti, è anche disperso un pescatore.