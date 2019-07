Consegne di armamenti in Venezuela non cambia equilibrio forze nella regione - Mosca

Le consegne di equipaggiamenti militari russi in Venezuela non cambiano l'equilibrio delle forze nella regione, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov.

"Nessuna consegna di equipaggiamento militare russo in Venezuela ha mai creato cambiamenti nell'equilibrio delle forze nella regione", ha detto Ryabkov in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais.

Il diplomatico ha sottolineato che la Russia rimane sempre un fornitore responsabile di armamenti in Venezuela nel quadro della cooperazione bilaterale tecnico-militare.

La crisi politica in Venzuela

Una grave crisi politica ha scosso il Venezuela a gennaio, quando il leader dell'opposizione sostenuta dagli Stati Uniti e il capo dell'Assemblea nazionale Juan Guaido si è autoproclamato presidente a interim nel tentativo di sostituire il presidente in carica, Nicolas Maduro.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, incluso un certo numero di nazioni dell'UE, hanno immediatamente riconosciuto Guaido, mentre Russia, Cina, Cuba, Bolivia, Turchia, hanno dato il proprio sostegno a Maduro come unico legittimo presidente del paese.

Ad aprile, l'ambasciata russa in Venezuela ha dichiarato che specialisti militari russi si sono recati nel paese per addestrare tecnici e lavorare alla riparazione e alla manutenzione di vari sistemi d'arma precedentemente inviati in Venezuela nell'ambito di accordi bilaterali di cooperazione nel settore della difesa. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a sua volta, ha affermato che la presenza di esperti militari russi in Venezuela era completamente legittima.