Lituania blocca accesso a sito Sputnik Lituania per presunte "violazioni di copyright"

La commissione lituana per la radio e la televisione ha deciso di vietare l'accesso al sito web dell'agenzia Sputnik Lituania a causa di presunte violazioni del copyright.

Lo ha annunciato Sputnik Lituania con riferimento al servizio stampa del regolatore.

Si osserva che il 3 luglio la Radio e Televisione Lituana (LRT) si è rivolta al regolatore nazionale, sostenendo che Sputnik Lituania aveva pubblicato del materiale del portale LRT sul proprio sito Web senza autorizzazione.

Il commento del regolatore

"LRT ha contattato l'amministratore del sito web e il fornitore di hosting con una richiesta di rimozione di contenuti protetti da copyright pubblicati illegalmente, ma ha continuato a essere pubblicato illegalmente e l'amministratore di questo sito Web ha continuato a incoraggiare indirettamente gli utenti a utilizzare materiali protetti da copyright pubblicati illegalmente. LRT ha pubblicato 1.464 articoli", l'agenzia riporta il servizio stampa del regolatore.

"In conformità con le disposizioni della legge sul copyright, il regolatore lituano ha deciso di soddisfare la richiesta del richiedente e di dare istruzioni obbligatorie ai fornitori di servizi Internet, ovvero di bloccare l'accesso al sito web Sputnik Lituania nel Paese", osserva Sputnik. La decisione entrerà in vigore solo dopo essere stata approvata dal tribunale amministrativo distrettuale di Vilnius.

L'arresto del redattore capo di Sputnik Lituania

Alla fine di maggio, il redattore capo di Sputnik Lituania, Marat Kasem, ha dichiarato a RIA Novosti di essere stato arrestato all'arrivo all'aeroporto di Vilnius con l’accusa di essere una "minaccia alla sicurezza nazionale". Gli è stato negato l'ingresso nel paese per cinque anni. Lo stesso giorno, il giornalista è stato espulso dalla Lituania.

Le autorità dei paesi baltici hanno ripetutamente posto ostacoli nel lavoro dei media russi. Il ministero degli Esteri russo in questo vede chiari segni di una linea coordinata di questi stati. I casi d'intralcio del lavoro dei media nei paesi baltici, notati dal ministero russo, "dimostrano chiaramente quali sono in pratica le dichiarazioni demagogiche sull'impegno di Vilnius, Riga e Tallinn per i principi della democrazia e della libertà di espressione".