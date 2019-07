Angela Merkel sui tremori: sto bene, non vi preoccupate

Angela Merkel ha rassicurato i media e il pubblico durante una conferenza stampa in seguito al suo attacco di tremori durante l’incontro con il premier della Finlandia Antti Rinne a Berlino.

“Mi sento bene. Non c’è motivo di preoccuparsi”, ha dichiarato il cancelliere.

L’episodio di oggi è la terza volta in tre settimane che Angela Merkel è colpita da un attacco di tremori durante un evento ufficiale.

Il primo caso di tremore è avvenuto il 18 giugno 2019 durante l'incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky a Berlino. Lo stesso giorno alla conferenza stampa il cancelliere ha detto che non si era sentita bene per via delle temperature elevate. Il secondo caso si è verificato il 27 giugno 2019 durante un ricevimento dal capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier: in questa occasione la politica aveva dato la colpa alla disidratazione.

Il 10.07 è accaduto il terzo episodio mentre Angela Merkel riceveva a Berlino il premier della Finlandia Antti Rinne. Il video mostra che per circa un minuto Angela Merkel è stata soggetta a forti tremori in tutto il corpo. L’attacco è parso meno forte di quelli precedenti.

Tra le ipotesi dei medici sulle possibili cause dei malori, ischemia, diabete e problemi al sistema cardiovascolare.

Un rappresentante del cancelliere ha smentito le ipotesi sui presunti problemi di salute e comunicato che Merkel ha intenzione di partecipare a tutti gli impegni previsti per il prossimo futuro.