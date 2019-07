Scienziati americani svelano uno dei principali segreti del sesso

"Abbiamo scoperto che il latte della lampreda (pesce) contiene dello sperma, un feromone molto potente che attira l'attenzione solo delle femmine che sono pronte a riprodursi, siamo riusciti a scoprire una nuova strategia che i maschi usano per attirare l'attenzione delle femmine e avvisare che ci sono partner nelle vicinanze", - dice Anne Scott dell'Università del Michigan a East Lansing (USA).

I feromoni, molecole organiche complesse secrete dalla pelle e da altre parti del corpo, svolgono un ruolo enorme nella vita della maggior parte degli animali. Molti insetti comunicano quasi esclusivamente con l'aiuto di feromoni, utilizzandoli come segnali di pericolo, prontezza per la riproduzione e persino come una sorta di "passaporto".

Non è ancora chiaro quanto fortemente i feromoni influenzino il comportamento delle persone: negli ultimi anni gli scienziati hanno trovato un numero pari di prove che possono controllare l'azione di uomini e donne, così come il fatto che questo non è tipico degli umani.

Scott e i suoi colleghi hanno scoperto che alcuni feromoni sessuali presenti nel corpo umano sono apparsi al momento della nascita dei primi animali vertebrati, osservando la "vita familiare" della lampreda (Petromyzon marinus), pesci primitivi che non hanno mascelle e con uno scheletro duro.

Tali creature hanno dominato gli oceani della Terra circa 550 milioni di anni fa, e oggi ci sono solo poche decine di loro specie, che conducono un modo di vita semi-parassitario. I genetisti e i biologi li hanno studiato questi animali per molto tempo nella speranza di capire come erano i nostri primi antenati e scoprire la storia della loro evoluzione.

Nonostante l'anatomia primitiva di questi animali, la lampreda ha tradizioni “coniugali” piuttosto insolite e complesse. Durante la stagione riproduttiva, ogni maschio nuota nei terreni di riproduzione e costruisce una sorta di "nido", che protegge dalle invasioni dei concorrenti e dove cerca di attirare le femmine.

I rappresentanti del sesso opposto, a loro volta, "ispezionano" queste strutture, scelgono il maschio e si accoppiano, deponendo diverse decine di migliaia di uova. Alla fine della stagione riproduttiva e muoiono lasciando spazio a una nuova generazione di lamprede.

Gli scienziati, come notato da Scott e dai suoi colleghi, hanno da tempo notato che il latte di alcune specie ittiche, ad esempio le aringhe del Pacifico, influenzano in un modo insolito il comportamento delle femmine. Di norma, il loro aspetto nell'acqua fa sì che le femmine depongano le uova o si preparino per la procreazione anche se non vedono il loro "proprietario" o se il liquido seminale non contiene cellule germinali.

I biologi americani hanno cercato di scoprire cosa cambia esattamente il comportamento delle femmine esaminando il contenuto del latte delle lamprede maschili, i cui terreni di riproduzione non hanno posizioni ben definite, ma attirano sempre l'attenzione delle femmine.

Con grande sorpresa dei ricercatori, hanno trovato nel liquido seminale di questi pesci enormi quantità di una sostanza ben nota, che è stata scoperta nello sperma umano alla fine del XVII secolo. Stiamo parlando della spermina, una molecola organica che conferisce al liquido seminale il suo odore caratteristico e protegge anche il DNA dello sperma dai danni quando entra nei genitali femminili.

Questa connessione, come dimostrano i successivi esperimenti sulle femmine di lampreda, ha cambiato radicalmente il loro comportamento. Infatti queste hanno iniziato ad agire come se fossero pronte alla riproduzione, costringendole a nuotare fino al punto dell'acquario in cui gli scienziati avevano versato la sua soluzione. Tuttavia, non ha influenzato i maschi e le femmine immature.

Avendo scoperto questa inusuale proprietà della spermina, gli scienziati hanno verificato cosa accade bloccando i recettori che riconoscono le molecole di questa sostanza segnalante. Di conseguenza, le femmine sono diventate completamente insensibili, ma allo stesso tempo hanno reagito ad altri feromoni che producono le branchie dei maschi durante la stagione riproduttiva.

Considerando che questa sostanza è presente anche nel liquido seminale umano, la sua individuazione nel latte della lampreda indica come sono apparsi i feromoni sessuali delle creature vertebrate e quale funzione hanno originariamente svolto. Nel prossimo futuro, gli scienziati pianificano di scoprire altri possibili ruoli dello sperma nella vita dei pesci, spegnendo quei geni il cui lavoro è controllato da questa sostanza.