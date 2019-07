Come salvarsi dal diabete: non è solo questione di grasso

Per prevenire diabete e malattie del sistema cardiovascolare i medici americani consigliano di non concentrarsi solo sulla perdita di peso.

Secondo i medici del Medical College of Georgia, infatti, ancora più importante dell’eliminazione del grasso è il rafforzamento dei muscoli. I ricercatori hanno trovato un legame tra i muscoli deboli e lo stress frequente, la mancanza della necessaria attività fisica e l’influenza delle abitudini alimentari sull’organismo, ossia i fattori che riducono la sensibilità all’insulina, aumentando il rischio di sviluppo del diabete.

Gli esperti non escludono che la forma fisica della persona possa essere uno degli indicatori di salute più importanti e che la condizione dei muscoli influisca sul processo di riduzione della massa adiposa, per esempio rendendolo più difficoltoso o non efficace (come ad esempio quando le persone dimagriscono e poi non riescono a mantenere i risultati raggiunti).

“Lo sviluppo del sistema muscolare ha una serie di pregi. Di fatto una massa muscolare più sviluppata è connessa a una maggiore sensibilità all’insulina, mentre una bassa sensibilità all’insulina può portare al diabete. Inoltre i muscoli utilizzano molto ossigeno e in generale consumano molta energia. In questo senso uno dei numerosi vantaggi dei muscoli per la salute è che prendono il glucosio dal sangue”, ha sottolineato il dott. Ryan A. Harris.

Un altro gruppo di studiosi americani ha scoperto un problema molto diffuso che rende difficoltosa la perdita di peso e aumenta il rischio di diabete.