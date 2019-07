Merkel colpita dal tremore per la terza volta in poche settimane

La cancelliera tedesca è stata vista tremare in pubblico per la terza volta in alcune settimane. Per la prima volta è avvenuto il 18 giugno.

La cancelliera tedesca è stata vista tremare in pubblico per la terza volta in alcune settimane all'incontro con il premier della Finlandia Antti Rinne a Berlino.

In precedenza Merkel ha commentato i suoi tremori, rispondendo alla domanda di un giornalista: "Sono sicura che come sono apparsi da soli se ne andranno da soli, non posso dire nulla di particolare".

Secondo Jakob Berger, medico tedesco e presidente dell’Associazione dei medici di Baviera, in questo caso non si può trattare della malattia di Parkinson perché i tremori causati da questa malattia sono di solito molto lievi e quasi impercettibili.

Secondo il cardiologo e gerontologo Jurij Konev i tremori della cancelliera tedesca potrebbero essere causati dall’ischemia:

“Potrebbe essere un tremore ischemico, o un calo del livello glicemico. Ci sono tantissime diverse opzioni”.

Il prossimo 17 luglio Angela Merkel compie 65 anni.

I casi precedenti

Il primo caso di tremore è avvenuto il 18 giugno 2019 durante l'incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky a Berlino.

Lo stesso giorno alla conferenza stampa la cancelliera ha detto che non si era sentita bene, quel giorno la temperatura nella capitale tedesca ha raggiunto i 30 gradi:

"Ho bevuto qualche bottiglia d'acqua, mi sento molto bene", ha aggiunto il cancelliere.

Il giorno dopo la vice portavoce del governo tedesco Ulrike Demmer ha detto a Sputnik che la cancelliera tedesca si sente benissimo:

"Angela Merkel si sente benissimo, è contenta di partecipare agli eventi previsti secondo il programma".

Il secondo caso si è verificato il 27 giugno 2019 durante un ricevimento dal capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier.