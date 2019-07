Il circuito sportivo e casino di Emerald, ad Auburn, Washington, ha pubblicato sul web un video divertente in cui un gruppo di persone corre in enormi costumi da T-rex.

Solo ieri erano semplici impiegati di una ditta di disinfestazione, ma ora sono feroci esemplari di tirannosauro che, allo sparo di inizio, sgusciano dalle gabbie e cominciano a correre a più non posso per raggiungere per primi il traguardo.