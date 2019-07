Quanto è costato il 4 luglio al Pentagono (e ai cittadini USA)

Le celebrazioni della festa nazionale più importante degli USA, il Giorno dell’Indipendenza del 4 luglio, sono costate al Ministero della Difesa 1,2 milioni di dollari, riporta CBS TV facendo riferimento direttamente al Pentagono.

Questa cifra, tuttavia, non rappresenterebbe il costo totale dello svolgimento dell’evento “Salute to America”, svoltosi il 4 luglio scorso a Washington, per i contribuenti, ma comprenderebbe le spese per i voli di dimostrazione dei caccia e il trasporto dei carri armati e le macchine da guerra. Un rappresentante del Pentagono ha dichiarato che i finanziamenti per la sfilata dei caccia provenivano dal budget delle forze armate.

Sono stati in molti a criticare il presidente USA Donald Trump per l’utilizzo dei soldi dei contribuenti per lo svolgimento dell’evento. Gli oppositori del presidente lo accusano di essersi distaccato troppo dalle tradizionali celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, di aver militarizzato eccessivamente la festa e di aver approfittato per l’evento per farsi pubblicità in vista della campagna preelettorale per la propria rielezione.

In risposta Trump ha difeso la festa, che quest’anno ha incluso la parata militare proprio su sua iniziativa.

“Il costo del nostro bellissimo “Saluto all’America” domani non sarà paragonabile al suo valore”, ha scritto il presidente su Twitter.

Era dal 2017 che Donald Trump proponeva di svolgere una parata militare in occasione della festa. L’idea gli era venuta durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, dove Trump rimase impressionato dalla parata in onore della presa della Bastiglia. Inizialmente il presidente USA aveva in programma una grande parata militare per il 4 luglio 2018, ma l’evento fu posticipato prima alle celebrazioni del Giorno dei Veterani l’11 novembre e poi al 2019 per via degli alti costi annunciati dall’amministrazione della città di Washington, che allora toccavano i 22 milioni di dollari.