Gli scienziati spiegano cosa mangerà la gente in futuro

Secondo le previsioni delle Nazioni Unite, entro il 2050 la popolazione della Terra crescerà di un terzo e la domanda di mangimi per animali del 7%. In queste condizioni, le persone inizieranno a cercare fonti di cibo alternative. A causa dei problemi con l'ecologia, il riscaldamento globale e la crescita della popolazione della Terra, l'umanità avrà problemi a trovare cibi naturali.

Gli insetti sostituiranno la carne. In Sud America, Asia centrale e Cina sono già pronti per questo cambiamento, perché gli insetti sono parte integrante delle gastronomie locali. Nel mondo, in totale, ci sono più di 1900 specie di insetti commestibili.