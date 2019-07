Esperta: USA vulnerabili ai missili intercontinentali

"A dicembre, quando la Russia ha testato l’Avangard... ero a casa ho sentito la notizia. Eravamo molto turbati: mio Dio, hanno testato questo razzo e non possiamo difenderci! Ma non possiamo difenderci neppure dai tradizionali missili balistici ad alta velocità della Russia o della Cina", ha detto la Wolfe.

Ella ha notato che gli Stati Uniti hanno reagito a ciò con la deterrenza, il che implica tutta una serie di misure volte a garantire che il nemico non abbia il coraggio di colpire.

"Se sei esperto nel campo della deterrenza nucleare e delle minacce provenienti dalla Russia e dalla Cina, il fatto che possano fare testate di manovra non è nuovo e terrificante. Ma la maggior parte delle persone con cui lavoro, e la maggior parte delle persone in questo paese non sono troppo afferrate su questo tema, quindi considerano le opportunità di Russia e Cina in questo settore spaventose e nuove", ha aggiunto l’esperta.

Il sistema missilistico Avangard è stato presentato lo scorso anno dal presidente Putin, durante il suo messaggio annuale all'Assemblea federale. È in grado di accelerare fino a 20 volte la velocità del suono. A dicembre del 2018 il ministero della difesa ha condotto un lancio di prova che ha avuto successo. Quest'anno è prevista l’entrata in servizio.